قنا يعلن موعد عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية

قال محمود إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة بنادي قنا، إنه منح الفريق راحة سلبية، بعد قرار مجلس الوزراء، بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوم، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأشار إبراهيم إلى أن الفريق سوف يستانف تدريباته يوم السبت المقبل، والذي سيتمر لمدة يومين لحين معرفة مصير الموسم الذي أصبح مهدد بالالغاء حسب ما أشار إليه المدير الفني.



وتابع أنه يخشى لأي قرار يطيح بطموح جماهير نادي قنا بعد تتويجه بطلا للمجموعة الأولى، قبل نهاية المسابقة بجولتين، وضياع حلمهم بالعود لدوري القسم الثاني بعد تعب واجتهاد موسم كامل.



وأضاف أن جميع الفرق التي تأكد تأهلها لدوري الترقي، تناشد اللجنة الخماسية بتحديد موقفها تجاه هذه الفرق، مع الوضع في الاعتبار تعب موسم كامل قضاه الفريق بدوري القسم الثالث سعيا لتحقيق الصعود.

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وكان فريق نادي قنا تصدر المجموعة الثانية لدوري القسم الثالث، برصيد50 نقطة، بفارق 9 نقاط عن نادي قفط صاحب المركز الثاني، ليتأهل الفريق رسميا لدوري الترقي للقسم الثاني، قبل نهاية المسابقة بجولتين.



