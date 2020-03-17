الأرصاد تعلن: هكذا تكون توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل وتوقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة من الثلاثاء إلى الخميس المقبل.





وقالت الأرصاد الجوية إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم قالت الأرصاد الجوية إن العظمى والصغرى تكون بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.





وعن حالة لطقس يوم الاربعاء وتوقعات الأرصاد الجوية، كشفت أن البلاد ستشهد أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.





أما الخميس فتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.