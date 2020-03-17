لأول مرة محمد جمعة يغني.. والجمهور: "صوتك تحفة"

شارك الفنان محمد جمعة، مقطع فيديو جديد له مع الملحن مدين، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو يغني برفقة مدين.



وعلق محمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"جمعه ومدين اغناء في زمن الكورونا".



ولاق مقطع الفيديو تفعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ياربي على الجمال تحفة بجد ماشاءالله حلو قوي لا وفي تفاؤل اهو" وأضاف آخر"حلوة وناعمة جدًا رافو يا جمعة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:ايه ده طلع صوتك حلو قوي".



يذكر أن آخر أعمال محمد جمعه، مسرحية "علاء الدين"، التي عرض خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وتدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها الفنان أحمد عز وسامي مغاوري ومحمد ثروت وتارا عمار.