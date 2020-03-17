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مي سليم تنضم لأبطال فيلم "الباب يفوت جمل"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:59 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة مي سليم على بطولة فيلم"الباب يفوت جمل"للفنان هانى رمزي.

فيلم "الباب يفوت جمل" يشهد عودة هاني رمزي للسينما بعد غياب عامين،وهو من تأليف سامح سر الختم،إخراج أحمد البدري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرارعلى باقى أبطاله.


كما تُشارك مي سليم حاليًا في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اختراق" مع الفنان أحمد عيد وطلال السدر

وفي سياق آخر، تُشارك مي سليم حاليًا في مسلسل "خيط حرير"، والمسلسل بطولة مي عز الدين، سوسن بدر، هنادي مهنى،يوسف عثمان، محمود عبد المغني،أحمد خليل، نيكولا معوض،ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وهو من إنتاج سينرجي.


وعلى صعيد آخر، تشارك مي سليم أيضًا في مسلسل جديد يحمل عنوان"dox"، وهو مكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة watch IT الإلكترونية، والمسلسل يشارك فى بطولته ميدوعادل، محمد على رزق، بسنت شوقي، محمود حافظ، ويشرف على كتابته محمد الصفتي، وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيري.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم السينمائية مشاركتها في فيلم "محمد حسين"، والفيلم من إخراج محمد علي، وتأليف شريف عادل، بطولة محمد سعد، فريال يوسف،سمير صبري، وغيرهم من النجوم،ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، التي تؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل عام.
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