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عاجل.. الكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:54 ص
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الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير إذاعية اليوم عن موعد عودة الدوري الإسباني لكرة القدم، للدوران من جديد خلال الفترة المقبلة بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

وذكر تونيو جارسيا الإعلامي في إذاعة "كادينا سير": كل من ريال مدريد وبرشلونة و بقية الأندية يرغبون في إنهاء بطولة الدوري وهذه هي الفكرة الوحيدة التي يتعاملون معها".

 

وتابع: "الموعد المثالي الذي تحدده الأندية هو نهاية شهر أبريل على الرغم من أنّها تعلم أنّ هذا الموعد هو معقد للغاية".

 

ويجتمع الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء من أجل حسم موقف العديد من البطولات الأوروبية.

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