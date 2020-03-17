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"الزراعة": قدمنا نموذجا جيدا في التعامل مع أزمة الطقس السيء

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:51 ص
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الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة: إن الوزارة قدمت نموذجا جيدا في التعامل مع أزمة الطقس السيء التي تعرضت لها البلاد، حيث تم عقد غرفة عمليات ومتابعة الوضع أول بأول.

وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم استفادوا من كميات الأمطار التي تساقطت على المناطق الصحراوية، حيث سيظهر بها نوع من أنواع الخضرة، وتعتبر مرعى طبيعيا، وسيستفاد منها الثروة الحيوانية.

وأضاف متحدث وزارة الزراعة، أنه تم ملىء الخزانات التي تم حفرها بمعرفة وزارة الرزاعة، لافتا إلى أن الرياح المحملة بالأتربة تقضي على الآفات، مؤكدا أنهم حريصين على تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيء، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.
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