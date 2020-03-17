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ريهام عبد الغفور تبتكر طريقة جديدة لمواجهة الخوف من كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:49 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها بصورة جديدة لها وهي تبكي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريهام على الصورة قائلة:"فكرة مختلفة إزاي الواحد ممكن فلحظة يواجه مخاوفه يمسك ورقه فلحظة وبدون تفكير او تجهيز ويقول ايه اكتر حاجة بتخوفه بالنسبة لي كان كائن حد داس علي الدمل وكتبت كل اللي بفكر فيه وشعوري تجاه الخوف".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الصورة تحفة بتوصل المعنى" وأضاف آخر"صح جدًا ياريهام بقا الافظع من مخاوف الشخص الداخلية خوفة من الناس اللي مش بترحم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:انتي استثنائية".

يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور، مسلسل "زي الشمس"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في البطولة عدد كبيرمن الفنانين من ضمنهم الفنانة دينا الشربيني وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد السعدني، والمسلسل تدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق.
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