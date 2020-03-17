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بعد تفشي أزمة الكورونا.. أحمد فلوكس يوجة رسالة لأطباء مصر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:45 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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عقب إ\انتشار الفيرس اللعين "كورونا" الذي سبب الذعر والهلع في العالم أجمع إبتدي الجميع بتوخي الحظر ونشر تعاليم السلامة والصحة و طرق الوقاية في كل مكان،أبطال هذة الرواية هم الأطباء، هم الذين يواجهون الفيروس عن قرب لهم منا كل الأحترام والتقدير.

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مدمجة لضابط جيش مع دكتور يرفع علامة النصر وذلك لتوضيح تعاون الأطباء والجيش في مواجهة هذا "الفيروس اللعين"

وجة فلوكس رسالة مليئة بالإحترام والتقدير لكل من الأطباء والممرضين وذبك اعترافاً بمجهودهم العظيم في مواجة هذا الوباء اللعين "كورونا"

علق فلوكس علي الصورة قائلاً " رسالة لأطباء وتمريض مصر، إنهارده اللى بجد لازم ندعيلهم فعلاً من قلبنا و نشكرهم هما إخواتنا (الأطباء والتمريض )اللى هيواجهوا حاجه أخطر من اي حاجه في العالم، أنا كواحد من صفوف الشعب الآن بوجه ليكوا رسالة تشجيع قويه وعرفان وكان الله فى عونكم على آداء رسالتكم الساميه وحفظكم الله من كل سوء وأدعوا الله أن يردكم سالمين غانمين إلى بيوتكم بعد كل معركة مع ذلك الڤيروس وأدعوا الله أن يكلل مجهوداتكم تلك فى بيوتكم بأن يحفظها من كل سوء.وكلنا إيد واحدة لكى نحافظ على بلدنا وربنا هو الحافظ ... #أدعم_أطباء_مصر ⁦#مواجهة_الڤيروس".

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس، أنفصل مؤخرًا عن الفنانة هنا شيحا، بعد زواج لم يستمر سوا شهور قليله، دون التصريح عن السبب في ذلك الانفصال.
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