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أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 في الأسواق

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:26 ص
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بوابة الفجر
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أسعار الدواجن اليوم
واصلت أسعار الدواجن على استقرارها اليوم الثلاثاء 17-3-2020 في الأسواق ، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 26 جنيه للكيلو والبلدي إلى 33 جنيه للكيلو بعد تراجعها خلال تعاملات امس، وجاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:

وتشهد الأسواق حالة من الاضطراب خلال الوقت الحالى بسبب اقبال الكثير من المواطنين على شراء كميات كبيرة من الغذاء وتخزيتها ظنا منهم بأن الوضع سيزاداد سوءا مما يؤثر على حركة العرض والطلب في السوق وبالتالى ارتفاع الأسعار.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق 

سعر كيلو لحم أبيض 26 جنيه 
سعر كيلو الأوراك 33 جنيه
سعر كيلو البانيه من60 الي 65 جنيه 
سعير كيلو الفراخ الأمهات 22جنيه 
سعر كيو الفراخ لحم ساسو35 جنيه
سعر كيلة الفراخ لحم بلدي 35 جنيه 
سعر كيلو  الفراخ لحم رومي برونزي 52 جنيه
سعر كيلو لحم رومي أبيض 38 جنيه 


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