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بن عيادة | تفاصيل مفاوضات الزمالك للتعاقد مع ظهير شباب قسنطينة الجزائري

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:13 ص
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بن عيادة
بن عيادة
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وجه مسؤلو نادي الزمالك، أنظارهم للتعاقد مع الجزائري حسين بن عيادة ظهير شباب قسنطينة، لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة.

كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل عرض نادي الزمالك للتعاقد مع حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "مسئولو الزمالك عرضوا على حسين بن عيادة الحصول على مبلغ 800 ألف دولار فى الموسم الواحد".
 
وأضاف فاروق: "اللاعب الجزائري، طلب زيادة المبلغ 100 ألف دولار عن كل موسم، وذلك في عقد لمدة ثلاثة مواسم".
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