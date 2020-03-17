أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17-3-2020 في السوق المحلي





أسعار اللحوم اليوم





حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 17-3-2020، في ظل زيادة الطلب على اللحوم في الاسواق حيث ارتفاع اقبال المواطنين على السلع في الأسواق خوفا من نفاذها وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17-3-2020





تراواح سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو

سعر اللحم المفروم وصل من 100-130 جنيها.

سعر اللحم الضأن من 120 وحتى 140 جنيها.

سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات

سعر السجق من 110-125 جنيها.

سعر البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.

سعر البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.





وقال وزير التموين إن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.







