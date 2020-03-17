أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 17-3-2020 في سوق العبور





أسعار الخضراوات اليوم





بدأت أسعار الخضروات تعود لطبيعتها خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 ، وذلك بعدما ارتفعت خلال تعاملات اليومين الماضيين وننشر فيما يلي أسعار الأصناف المختلفة من الخضراوات والفاكهة وجاءت على النحو التالي:





أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيها.

أسعار البطاطس تتراوح 2-2.8جنيها

أسعار الفاصوليا تتراوح بين 7 -11جنيها

تراوح سعر كيلو البصل 3 - 6جنيهات

سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات

سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات.

سجل سعر الكوسة 5-7 جنيهات.

سجل سعر الخيار ما بين 4–5 جنيهات للكيلو.ز

سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.

سجل سعر الثوم بين 7-11 جنيها.

سجل سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات.

سجل سعر البسلة من 8-10 جنيها.

تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها

تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.

استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.

تراوح البنجر سعره بين 2- 4 جنيها.

تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.

تراوحت أسعار الكرنب 2 – 5 جنيهات.













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