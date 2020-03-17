تقديرا لدورهم.. تامر حسني يوجه رسالة شكر لجميع الأطباء

وجه الفنان تامر حسني رسالة شكر لجميع الأطباء في أنحاء العالم، وذلك لجهودهم الكبيرة ومخاطرتهم في التضحية بأنفسهم من أجل علاج المرضى.





نشر تامر حسني صورة مجمعة للعديد من الأطباء، وعلق على الصورة قائلاً:"من كل قلبي و من أعماق قلبي بشكر كل دكاترتنا و ممرضينا في كل أرجاء مصر و الوطن والمغتربين و العالم كله".



وتابع تامر حسني قائلاً:"فعلاً من قلبي بكن لكم كل تقدير و احترام و تعبكم و مجهودكم العظيم و تضحيتكم بنفسكم و انتوا كمان عندكم أسر و بتخافوا عليها و نفسكم تكونوا جانبهم دلوقتي لكن سايبين حياتكم و معرضينها للخطر ليل نهار و عايشين لينا و لكل التعبانين و بتناموا من التعب عالأرض منتهى التضحية بجد ربنا ينصركم و يعينكم و يجازيكم خير يا أشرف و انضف القلوب".



في سياق آخر،يقوم تامر حسني حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني،سوسن بدر،أسما سليمان،ماجد الكدواني،حلا شيحا، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من إخراج سارة وفيق، و إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.







والجدير بالذكر أن تامر حسني يُعرض له حاليًا بالسينمات فيلم "الفلوس"، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي،إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني،نانسي صلاح، عائشة بن أحمد،محمد سلام، خالد الصاوي،زينة.