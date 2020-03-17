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تأجيل طرح فيلم برانتي شوبرا الجديد لأجل غير مسمى

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:05 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت النجمة الهندية برانيتي شوبرا تأجيل طرح فيلمها الجديد مع النجم أرجون كابور لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا وغلق العديد من صالات العرض السينمائية بسببه.

وذلك حسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، الذي أفاد بأن برانيتي نشرت تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أعلنت بها تأجيل طرح الفيلم وعدم تحديد موعد بديل لطرحه بصالات العرض.

وسبق أن طرحت شركة الانتاج السينمائي الهندية YRF الأغنية الرسمية لفيلم النجمة بارنتي شوبرا الجديد الذي يشارك في بطولته النجم أرجون كابور، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

ونقل موقع "إنديا توداي" فيديو الأغنية التي طرحت بعنوان Faraar، كاسم مقتبس من عنوان الفيلم الرئيسي Sandeep Aur Pinky Faraar.

وقال الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية أن الأغنية من غناء المغنية الهندية الشهيرة "أنو مالك" الشهيرة بدعمها لحركة مناهضة التحرش Me Too.

ويطرح الفيلم في صالات العرض الهندية في يوم 20 من شهر مارس الجاري، وهو من اخراج Dibakar Banerjee.
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