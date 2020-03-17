وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة إلى أصحاب الأمراض المزمنة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدواء في مصر متوفر، ولا توجد به أي أزمات، موضحة أنهم يستهدفون طمأنة أصحاب الأمراض المزمنة أن الدواء معه ومتوفر، خاصة وأن تلك الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.





وكشفت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أنه تقرر صرف دواء الأمراض المزمنة لمن يحصلون عليه على نفقة الدولة لمدة 3 شهور مقبلة، ونفس الأمر سيطبق على ألبان الأطفال المدعمة، ووسائل تنظيم الحمل.





ووجهت وزيرة الصحة، التحية إلى العاملين في القطاع الطبي، واصفة إياهم بالأبطال، مضيفة: "بشكرهم، وواثقة فيهم، وفخورة بيهم، هما أبطال، وأهلهم اللي ربوهم أبطال".





وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة، متابعا: ربنا يحمي ويسلم مصر.