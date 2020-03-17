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شركات انتاج بوليوود توقف تصوير الأفلام بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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قررت العديد من شركات الانتاج السينمائي بالهند وقف أعمالها رسميا والغاء تصوير جميع الافلام التي تنتجها في الفترة بين 19 و31 مارس الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذلك حسبما افاد موقع "إنديا توداي"، الذي قال أنه من ضمن شركات الانتاج التي أوقفت اعمالها رسميا كل من شركة FWICE، وشركة انتاج IFTDA، كما تم وقف الاعمال السينمائية التي تنتجها نقابة المنتجين السينمائيين بالهند.

والتزم بوقف العمل أيضا عدد من شركات الانتاج التليفزيونية، بناء على توجيهات من مجلس الانتاج التليفزيوني بالهند IFTPC.
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