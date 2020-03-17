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ماجد المهندس يطرح "أورق العمر"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:00 ص
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ماجد المهندس
ماجد المهندس
الفجر الفني
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طرح النجم العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان "أورق العُمر" عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع "يوتيوب".

الأغنية كلمات الجادل، ألحان علي عويس، توزيع محمد سلطان، ايقاع اصيل سلطان، جيتارات شريف فهمي ومكس وماستر جاسم محمد.

وحقق فيديو الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحه.

تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس كان قد طرح مؤخراً ألبوم "شهد الحروف" ويتضمن 10 أغنيات منوعة، اختارها ليرضي بها أذواق الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.

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