استمرار تصوير مسلسل The Crown رغم انتشار فيروس كورونا



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات هي الأحدث لإيما، تظهر بها من جديد في تنكرها بشخصيتها بالمسلسل، الذي تجسد به شخصية الأميرة دايانا، بإطلالة الأميرة الزرقاء الشهيرة.



وكان قد بدء تصوير الموسم الرابع من مسلسل THE CROWN مطلع العام الجاري، بمشاركة نجمات، هيلينا بونهام، والنجمة أوليفيا كولمان في دور الملكة إليزابيث، وهو من الأعمال الفنية القليلة التي يستمر انتاجها حاليا في ظل تفشي فيروس كورونا.



وكانت تجسد شخصية الملكة في مقتبل العمر، النجمة الشابة كلير فوي، على مدار المواسم الثلاث الماضية.

كما سبق وأعلن المسئولين عن انتاج المسلسل انه سيمتد لموسم خامس بعد بث الموسم الرابع رسميا في وقت لاحق من عام 2020 الجاري.



ظهرت النجمة الشابة "إيما كورين" بلقطات جديدة خلال تصوير مشاهدها بالموسم الرابع من مسلسل THE CROWN الذي يروي قصة حياة الملكة اليزابيث الثانية.