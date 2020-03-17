نجوم الفن بهوليوود ينصحون متابعيهم الشباب بالوقاية ضد كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن عدد كبير من نجوم ونجمات السينما والغناء بهوليوود وجهوا النصائح لمتابعيهم بارشادات للوقاية ضد كورونا من ضمنهم اريانا جراندي وتايلور سويفت.



وخاطبت اريانا متابعيها على انستجرام بقولها أن الروتين اليومي يمكن ان ينتظر اذا كان للأمر خطورة على حياة الآخرين، ويلزم البقاء بالمنزل.



وشهدت هوليوود في الايام الماضية العديد من الخسائر على مستوى الانتاج وغلق صالات العرض السينمائية بسبب تفشي كورونا.



تحدث عدد كبير من نجوم ونجمات السينما بهوليوود لمتابعيهم الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، عن الوقاية ضد مرض كورونا المستجد بالنصح والارشاد للتغلب عليه.