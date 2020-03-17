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وقف تصوير الموسم الرابع من مسلسل The Handmaid's Tale

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:01 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت شبكة البث الرقمي HULU وقف تصوير المسوم الرابع من مسلسل The Handmaid's Tale للنجمة اليزابيث موس.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ذلك يرجع بسبب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحالة الطوارئ رسميا في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت الصحيفة أن هذا الموسم من المسلسل كان سيشهد أول تجربة اخراجية لنجمته اليزابيث موس، التي كانت ستتولى مهمة الاخراج للمرة الأولى بعد ثلاث مواسم ناجحة من المسلسل حصدت عنهم العديد من جوائز إيمي.

وبخلاف مسلسل The Handmaid's Tale، أعلنت شبكات أخرى وقفها لتصوير عدد من المسلسلات بسبب تفشي كورونا منها شبكة البث الرقمي نتفليكس التي أوقفت تصوير الموسم الرابع من مسلسل stranger things، وديزني التي أوقفت جميع المسلسلات التابعة لعالم مارفل السينمائي.
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