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إلغاء حفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الكانتري بسبب كورونا
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:00 ص
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أحمد جمال أحمد
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ألغت الأكاديمية الأمريكية لموسيقى الكانتري حفل توزيع جوائز هذا النوع الشهير من اغاني الجنوب الأمريكية، بسبب فيروس كورونا.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن حفل توزيع جوائز موسيقى الكانتري كان مقررا اقامته في يوم 5 من شهر أبريل المقبل.
وكانت ستحتضن فعاليات الحفل قاعة فندق MGM Garden Arena بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، وكان مقررا بثه على قنوات CBS.
وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن الحفل قد تم تأجيله رسميا في شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد اليوم مع اقتراب الشهر.
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