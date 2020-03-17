بن أفليك يحارب فيروس كورونا بدعم المشردين



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن بن أفليك لم يكن متجاهلا لتفشي المرض، إذ كان يعمل في الخفاء بدعمه للمشردين الذي يعتبرون أكثر المتضررين منه، بتقديمه وجمعه للتبرعات لهم.



وقالت الصحيفة أن بن أفليك يرعى حملة جمع تبرعات في الخفاء لصالح جمعية "فييد أمريكا"، التي تقدم الدعم الطبي واللوجستي للمشردين في ظل انتشار كورونا.



وكان قد أعلن بن أفليك عن دخوله في علاقة رومانسية جديدة مع نجمة فيلم جيمس بوند، آنا دي آرماس.



وجهت اتهامات للنجم بن أفليك في الأيام الماضية باللامبالاة بعد ظهور لقطات له اثناء قضائه لعطلة رومانسية مع حبيبته الجديدة، تاركا زوجته السابقة وابنائه في ظل الهلع السائد بسبب فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة.