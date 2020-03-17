Advertisements
Advertisements
Advertisements

بن أفليك يحارب فيروس كورونا بدعم المشردين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

وجهت اتهامات للنجم بن أفليك في الأيام الماضية باللامبالاة بعد ظهور لقطات له اثناء قضائه لعطلة رومانسية مع حبيبته الجديدة، تاركا زوجته السابقة وابنائه في ظل الهلع السائد بسبب فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن بن أفليك لم يكن متجاهلا لتفشي المرض، إذ كان يعمل في الخفاء بدعمه للمشردين الذي يعتبرون أكثر المتضررين منه، بتقديمه وجمعه للتبرعات لهم.

وقالت الصحيفة أن بن أفليك يرعى حملة جمع تبرعات في الخفاء لصالح جمعية "فييد أمريكا"، التي تقدم الدعم الطبي واللوجستي للمشردين في ظل انتشار كورونا.

وكان قد أعلن بن أفليك عن دخوله في علاقة رومانسية جديدة مع نجمة فيلم جيمس بوند، آنا دي آرماس.
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-3-2020 بعد قرار خفض أسعار الفائدة

منذ ساعة

بعد تزاحم الناس.. "التموين" تزف خبر سار للمواطنين بشأن السلع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ نصف ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

رسالة المتحدث باسم "الوزراء" للقطاع الخاص بشأن تقليل العمالة

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. "كاف" يكشف مصيرأمم إفريقيا بعد تفشي كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

02:59 ص

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status