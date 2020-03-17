سرقة لوحات فنية تعود للقرن الـ16 من جامعة أوكسفورد

تعرض معرض للأعمال الفنية النادرة في جامعة أوكسفورد لعملية سرقة نجم عنها اختفاء لوحات يعود بعضها إلى القرن الـ16، بحسب بيان للشرطة البريطانية.

وذكرت الشرطة أن اللوحات المسروقة من كلية كنيسة المسيح في جامعة أوكسفورد، تعد قطعاً فنية ذات قيمة فنية عالية جداً، تعود إلى القرنين الـ16 والـ17، وأضافت أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات السرقة وتقديم المتهمين للعدالة.

وقال جون كابس، كبير المحققين في شرطة مدينة أوكسفورد، في حديثه لصحيفة “ميترو” البريطانية “سنزيد من الوجود الشرطي في المنطقة بينما يقوم الضباط والمسؤولون بالتحقيق حول الحادثة، ونرجو من الذين يملكون معلومات أو لقطات من كاميرات المراقبة تزويدنا بها للمساعدة في التحقيق”.

وجاء في بيان الكلية “في حوالي الساعة 11 مساء من يوم السبت 14 مارس حدث اختراق لمعرض اللوحات الفنية، وشرع اللصوص في سرقة 3 أعمال فنية قيمة، وعلى الفور اتصل الموظفون بالشرطة التي حضرت للمكان من أجل جمع الأدلة”.