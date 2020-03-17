كريم قاسم يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دوره في "فرصة تانية"

أعرب الفنان الشاب كريم قاسم سرور، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "فرصة تانية"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.



وتحدث كريم قاسم سرور في تصريح خاص ب"الفجر الفني" أوضح من خلاله عن كيفية ترشيحه للمسلسل، وعن الشخصية التي يقوم بتجسيدها خلال الأحداث.



كشف كريم أنه يجسد دور شاب يُدعى" المتر جمال" يعمل محاميًا، لكنه يتسم بالأخلاق السيئة، فيلجأ إلى اتباع طرق غير شرعية و غير قانونية، لكي يستطيع إثبات براءة موكليه،مُشيرًا إلى أنه قام بتصوير مشاهده منذ وقت كبير في مدينة الإنتاج الإعلامي،وأنه أوشك حاليًا على الانتهاء من التصوير فلم يتبقى له سوى يومين لكي ينتهي من التصوير .





وأوضح كريم أنه تم ترشيحه للمسلسل من خلال السينارست محمد سيد بشير، ومخرج العمل مرقس عادل، لافتًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المشاركين فيه.



يُشار أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة محمد دياب، هبة مجدي، ياسمين صبري،محمود البزاوي، إدوارد،هبة عبدالغني،سارة الشامي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل،ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم،معالجة دراميةمحمد سيد بشير.



والجدير بالذكر أن الفنان كريم قاسم يخوض السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل" القاهرة كابول"، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي،فتحي عبد الوهاب،خالد الصاوي،حنان مطاوع، نور محمود، نبيل الحلفاوي.