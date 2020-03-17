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الطالع الفلكي الثّلاثَاء 17/3/2020..رِعَايَة أسْرَتَكْ!

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:51 ص
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الطالع الفلكي الثّلاثَاء 17/3/2020
الطالع الفلكي الثّلاثَاء 17/3/2020
أحمد يسري
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*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجدى.
**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من  14 مارس - 13 أبريل.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.

اليوم 8 برمهات قبطى ، 17 آذار رُومى، 23 رَجَب ،ميمُون للغاية، رعاية عائلتك وحيواناتك صحيّاً منصوحٌ بها اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.

قال الحكيم المصرى: (بابا، أنا مِحْتِجِالَكْ فِمُشْكِلَة/مُشكلة إيه ؟ إنْبِسْطِى وفَرْفِشِى) - سالم ، إدّيها فُرصَة عَشَان تِتْكَلّم.(نعيمة الصّغير من فيلم أنف وثلاث عيُون-1972)

*القمر فى الجدى "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*اليوم يوافق
ذكرى ميلاد الفنان الكبير الرّاحل صلاح منصور رَحِمَهُ الله ، إحتفالاً بذكراه هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم صلاح منصور مع التنبيه أنها لاتعبر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.

(أقنعة مُختلفة)،(أشعة ذهبية)،(قوىً سحرية)،(واقى ضد الرصاص)،(زهرة سماوية)،(نفسٌ عظيمة)،(حصانٌ جَامِح)،(نيزك عملاق)،(عين نمر)،(يحب الحيوانات).

*إحتفال بسانت باتريك بنيويورك
فى أيرلنده وأمريكا الشمالية، سكّان مدينة نيويورك تحديداً يحتفلون اليوم بالقديس باتريك وهو أيرلندى الجذور حيث بدأ الإحتفال به منذ العام 1762 بانتظام و حتى اليوم ، يشمل الإحتفال خروج موكب من أمام كاتدرائيّة القديس باتريك فى شارع 50 منذ الحادية عشر صباحاً ،والمرور عبر شوارع مدينة نيويورك حتى الوصول لمتحف متروبوليتان للفن فى شارع  86 حيث ينتهى الموكب قرابة السّاعة الخامسة مساءً ، سكان بريطانيا وأيرلنده ،مونتريال ونيويورك والأرجنتين وأستراليا وصولاً إلى نيوزيلانده جميعهم يتشاركون نفس التوقيت بالإحتفال، يرتدى المحتفلون الملابس الخضراء،شرب الماء الملّون بالأخضر، ركوب سيارات خضراء،يتم الإحتفال سنوياً بهذه المناسبة فى يوم ثابت هو 17 مارس من كل عام.

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: التصميم بعناد على رأيك قد يضع العقدة فى المنشار، تقبّل حل وَسَط يّرضى الطرفيْن ويكفل منع أى صداع جديد يخص نفس المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.

برج الثور: الملل والرّوتين يُصنّفان على أنّهما خبرٌ جيّد مُقارنة بانتكاسات و تراجعات كانت واردة الحدوث،أشكر الله تَعَالى على النعمة وقدّم مُساعدة لمُحتاج.

برج الجوزاء: قد تقوم بنشاط إجتماعى مُميّز للصلح بين متخاصمين من أفراد العائلة، وقد تكون أنت نفسك أحد المتخاصمين، الصّلح خير.

برج السّرطان: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة ثم إرتكاب الأخطاء.

برج الأسد: التقدّم البطئ لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج العذراء: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.

برج الميزان: إن كنت عازباً وصادفت عرضاً للتعرّف على عروسة فلا تهمل الدّعوة ،إن كنت خاطباً أومتزوّجاً فاليوم يحمل رومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.
 
برج العقرب: إحترس لألفاظك فهناك من ينتظر زلّة لسان تصدرعنك ،إن كنت وضعت بيضك كله فى سلّة-وظيفة واحدة فهذا سبب أدعى لتكون حذراً.

برج القوس: قد تتمكّن من ترميم علاقة قديمة مُتضرّرة وإعادة الودّ لشخص من الماضى، لكن لاتتوقّع نجاح محاولتك بنسبة مائة بالمائة.

برج الجدى: تعرف متى تتحدث ومتى تسكت وفى أىّ إتجاه تتحرّك، حافظ على مشاريعك طىّ الكتمان بعيداً عن عيون الغيورين والحسودين أعداء النجاح.

برج الدّلو: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.

برج الحوت: لسانك وعباراتك مثل قطرات العسل تعمل المعجزات لتنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.
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