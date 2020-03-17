Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:49 ص
Advertisements
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
Advertisements
تصدر قرار مجلس الوزراء اليوم، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، وذلك بشأن تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية، والذى يأتى في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

المادة الأولي
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

المادة الثانية
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

المادة الثالثة
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل  جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة  بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة. 

المادة الرابعة
ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
 
المادة الخامسة
ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

المادة السادسة
ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.

المادة السابعة
ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

المادة الثامنة
ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

المادة التاسعة
ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

المادة العاشرة والأخيرة
ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه             
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء اليوم تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية تخفيض العاملين الدكتور مصطفى مدبولي

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تزاحم الناس.. "التموين" تزف خبر سار للمواطنين بشأن السلع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "كاف" يكشف مصيرأمم إفريقيا بعد تفشي كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

رسالة المتحدث باسم "الوزراء" للقطاع الخاص بشأن تقليل العمالة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-3-2020 بعد قرار خفض أسعار الفائدة

منذ ساعة

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

آخرهم " تخفيض عدد موظفي الدولة.." 7 قرارات حكومية لمواجهة كورونا

محافظ بورسعيد يقرر تعليق العمل بالبصمة الإلكترونية داخل المصالح الحكومية

محافظ بورسعيد يقرر منع الشيشة بالكافتيريات والمقاهي

خطة "التعليم"حال تمديد الإجازة (فيديو)

محافظ الغربية: إغلاق قاعات الأفراح حتى نهاية مارس (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

02:59 ص

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status