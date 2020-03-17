الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات تشهد انخفاض عن المعدل الطبيعي اعتبارا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل بمعدل 5 درجات.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلا،، فضلا عن وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا، وقد تصل إلى القاهرة.





ونفت ما تردد بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي مشابه لما تعرضت له البلاد الأسبوع الماضي، مؤكدة أن حالة الطقس طبيعية.



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر.



القاهرة الكبرى

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة. الوجه البحري مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

شمال الصعيد

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



جنوب الصعيد

حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

