سعر الذهب اليوم الثلاثاء17-3-2020 خلال بداية التعاملات

أسعار الذهب في مصر





استقرت أسعار الذهي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وذلك بعد انخفاضها خلال تعاملات أمس، بنحو11 جنيهًا لكل عيار في ظل موجة بيعية من البنوك المركزية لتوفير السيولية، وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الذهب المحلى في مصر وجاءت على النحو التالي:









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 766.93 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 671.08 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر585.20 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,469 جنيهًا







