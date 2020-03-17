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تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:13 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في تايلاند، اليوم الثلاثاء، 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلد الآسيوي إلى 177.

 

وقال الأمين الدائم في وزارة الصحة العامة بتايلاند، سوخوم كانشانافيماي، خلال مؤتمره الصحفي أن 11 حالة جديدة سجلت بعد مباراة للملاكمة من خلال تواصل مع أجانب، مضيفًا: "إن ما يتراوح بين 70 و80 بالمئة من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك".

 

وقد أفادت صحيفة تايلاندية، بإغلاق بوريرام عاصمة مقاطعة شمال شرقي تايلاند التي تحمل نفس الاسم، جراء فيروس كورونا المستجد.

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