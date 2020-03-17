عمرو أديب يوجه مناشدة عاجلة للقطاع الخاص بسبب كورونا

طالب الإعلامي عمرو أديب، أن القطاع الخاص بتخفيض عدد العمالة أسوة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة مع العاملين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إجراء يسهل جلوس الأمهات العاملات مع أبنائهم دون أن يؤثر ذلك على راتبهم أو عملهم.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس: "ساعدونا ربنا يساعدكم، إحنا بناضل بالإمكانيات الموجودة عندنا.. أتوسل إليكم قللوا الخروجات"، مضيفا: "دي مش إجازة للفسح".





واعتبر أديب، قرار منع الشيشة كخطوة احترازية لمنع نتشار فيروس كورونا قرار جرىء، موجها رسالة إلى المصريين، "إلزموا بيوتكم، ده وباء".



