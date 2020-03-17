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300 أسرة.. إجراءات عاجلة في قرية بالدقهلية عقب تفشي كورونا
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:37 ص
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هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزرة الصحة، عن أنه تم حصر نحو 300 أسرة في القرية التي ظهر بها إصابات بفيروس كورونا في محافظة الدقهلية، وتم إجراء حجر صحي لهم.
وأشارت الوزيرة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قوية في محافظة الدقهلية، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، سيتم تصعيد تلك الإجراءات.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن الدولة تسير في اتجاهين، أولهما غلق المنافذ التي قد تنقل لنا حالات، وثانيهما التقصي الشديد عن حالات مصابة في الأماكن التي ظهر بها الفيروس.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مثلما يحدث في بعض الدول.
ونوه بأن القرارات، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.
وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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