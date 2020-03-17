300 أسرة.. إجراءات عاجلة في قرية بالدقهلية عقب تفشي كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزرة الصحة، عن أنه تم حصر نحو 300 أسرة في القرية التي ظهر بها إصابات بفيروس كورونا في محافظة الدقهلية، وتم إجراء حجر صحي لهم.





وأشارت الوزيرة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قوية في محافظة الدقهلية، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، سيتم تصعيد تلك الإجراءات.





وأوضحت وزيرة الصحة، أن الدولة تسير في اتجاهين، أولهما غلق المنافذ التي قد تنقل لنا حالات، وثانيهما التقصي الشديد عن حالات مصابة في الأماكن التي ظهر بها الفيروس.



وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مثلما يحدث في بعض الدول.



