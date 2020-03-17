أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-3-2020.. الأجنبية تتباين والعربية تستقر

واصلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-3-2020 استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والخاصة وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات اليوم بحسب تحديثات البنك الأهلى المصري وجاءت على النحو التالي:





أسعار العملات اليوم





سجل سعر الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الدينار الكويتى 50.89 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو نحو 17.73 جنيه للشراء، 18.04 جنيه للبيع.





سجل سعر الجنيه الاسترليني نحو 20.37 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع.





خفض الفائدة





وقرر البنك المركزى المصري خفض اسعار الفائدة 3% أمس في خطوة لمواجهة الاثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.





وطرحت وزارة المالية اليوم سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر18 مليار جنيه، كما أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 892ر12%، فيما بلغ أعلى عائد 9ر12%، وسجل أقل عائد 699ر12%.











