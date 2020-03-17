Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة مرور "الفجر".. انسياب حركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:06 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية، من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا، فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة، إلى المؤسسة، وطريق إسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتعرضت محافظات الجمهورية، منذ الخميس HGLHQD، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيولة مرورية بوابة الفجر المرور الفجر الطقس السي احترازي

أخبار تهمك

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تزاحم الناس.. "التموين" تزف خبر سار للمواطنين بشأن السلع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "كاف" يكشف مصيرأمم إفريقيا بعد تفشي كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-3-2020 بعد قرار خفض أسعار الفائدة

منذ ساعة

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يحرج عبد الله السعيد

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة المتحدث باسم "الوزراء" للقطاع الخاص بشأن تقليل العمالة

منذ حوالي 5 ساعات

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

"المرور": انتظام وانسيابية في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

"المرور" تحذر من الشبورة المائية.. وتؤكد: أغلقنا طريق "القطامية - العين السخنة"

نشرة مرور "الفجر": سيولة مؤقتة بوسط القاهرة

سيوله مرورية على معظم شوارع وميادين القاهرة والجيزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

06:49 ص

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

02:59 ص

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status