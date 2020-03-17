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تريلر جديد لـ فيلم المغامرة الجديد Jungle Cruise لذا روك (فيديو)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:55 ص
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بوابة الفجر
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طرحت شركة 20th century، تريلر جديد لفيلم المغامرة الجديد Jungle Cruise، للنجم دوين جونسون الشهير بـ "ذا روك" وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يويتيوب.

واقترب التريلر من تحقيق مشاهدات تصل إلى 4 ملايين مشاهدة، منذ طرحه على الحساب الرسمي للشركة، يوم 10 مارس الجارى.

ومن المقرر أن يصل العمل الجديد إلى دور العرض حول العالم، في 24 يوليو من العام الجارى 2020.

فيلم الجديد Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.


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