الرجاء المغربي: هدفنا الثلاثية.. ومستعدين للأندية المصرية

علق سعيد وهبي المتحدث الإعلامي للرجاء البيضاوي المغربي على مواجهة نادي الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المتحدث الرسمي للرجاء المغربي خلال تصريحات إعلامية، إن كثرة المواجهات مع الأندية المصرية، أمر يشعره بالسعادة البالغة.

كما أشار إلى أن الرجاء يلعب على 3 بطولات هذا الموسم، الدوري المغربي للمحترفين ودوري أبطال أفريقيا وكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وأوضح أن فريقه يسعى لحصد البطولات الثلاث،ولا يشعر بالقلق من مواجهة الإسماعيلي في كأس محمد السادس، ثم الصدام مع الزمالك في دوري الأبطال.

الوقت لا زال مبكرا للحديث عن مواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، نتمنى انتهاء أزمة فيروس كورونا، ستتضح الرؤية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن مباراة العودة أمام الإسماعيلي قد ألغيت بسب تفشي فيورس كورونا، وتم على إثره وقف وتأجيل جميعالأنشطة الرياضية في مختلف بلدان العالم.

وكان الإسماعيلي فاز في لقاء الذهاب بالإسماعيلية بهدف نظيف دون رد سجله الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف.

ومن المقررأن يخوض الرجاء مواجهة الزمالك مطلع شهر مايو المقبل فيلقاء الذهاب بالبطولة الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته.