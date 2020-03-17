صلاح محسن: رفضت الزمالك لتحقيق حلمي

أكد صلاح محسن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي المعار إلى نادي سموحه السكندري، على رفضه الانتقال إلى نادي الزمالك، عندما كان لاعبي في فريق إنبي عام 2018، من أجل تحقيق حلمه.

وقال صلاح محسن خلال تصريحات إعلامية، إنه رفض إغراءات الزمالك من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى النادي الأهلي، مشسراإلى أنه تلقى عروضا من مارسيليا الفرنسي والدوري النمساوي بجانب متابعة من بوروسيا دورتموند الألماني، لكني فضل التواجد في القلعة الجمراء.

وأوضح مهاجم المنتخب الأولمبي أنه تربطه علاقة جيدة بعلاء عبدالصادق مدير الكرة السابق للأهلي وعرض علي الانتقال للأهلي، وكان حلم حياته وطموحه اللعب في صفوف المارد الأحمر.

وأضاف:"الزمالك عرض أمامي راتبا يُقدر من ثلاثة إلى أربعة ملايين جنيه بالإضافة إلى سيارة فارهة (BMW)، وعرض الزمالك أموالا أيضا على وكيلي أحمد يحيى وكان العرض المادي للأهلي أقل بكثير، لكني أبلغتهم برغبتي في الانتقال للأهلي".