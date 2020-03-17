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في عيد ميلاد أحمد فهمي.. تعرف على أبرز المعلومات في حياته

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:23 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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يحتفل الوسط الفني اليوم بميلاد الفنان أحمد فهمي، الذي عشق الفن والغناء منذ صغره، وبدأت رحلته الفنية بالعزف على آلة الكمان بفرقة الفنان "عمرو دياب" ثم قدم العديد من الأعمال ونال المحبة والاقبال من قبل الجمهور.

ومن خلال السطور التالية يعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عنه.

1- ولد في القاهرة يوم 17 مارس عام 1978م.

2- يبلغ الثانية وأربعون عاما من عمره.

3- درس الموسيقى بمعهد "الكونسرفتوار" في كاليفورنيا.

4- قدم العديد من الأعمال الغنائية منها احساس غريب، مشوار طويل، اللي مصبرني عليك، حلوة يا بلدي، هندوس، قبل ما تفكر، الدنيا قلابة، يا بلادي، عشانك، عيش سكر وطن.

5- شارك في بعض الألبومات الغنائية مع فرقة "واما" منها يا ليل، يا غالي عليا، رايحة جاية، كان ياما كان.

6- قدم العديد من المسلسلات منها ماما في القسم، شريط أحمر، زواج بالإكراه، طريقي، أنا شهيرة أنا الخائن، لأعلى سعر، البحر والعطشانة، سر علني، بروفا.

7- شارك في عدة أفلام منها خليج نعمة، جدو حبيبي، بنات العم، بدون رقابة، أزمة شوف، مصور قتيل.

8- قدم عدة برامج منها "أراب أيدول"، "هت الموسم".

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