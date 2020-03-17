Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزمالك يسعى لاستعادة قائده من بيرامديز في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:07 ص
Advertisements
بيراميدز
بيراميدز
هيثم موسى
Advertisements

 

 

 اقترب نادي الزمالك من استعادة نجم الفريق،الذي انتقل إلى نادي بيراميدز مؤخرا، لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر مجلس إدارة الزمالك على ضم عمر جابر لاعب بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأبيض مفاوضاته مع إدارة بيراميدز خلال الفترة القادمة.

وعلم  "الفجر الرياضي" أنه تم إبلاغ عمر جابر برغبة الأبيض في التعاقد معه، على أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع إدارة ناديه عقب الانتهاء من المشوار الأفريقي.

ويعاني الزمالك من أزمة في الجبهة اليمنى مؤخرا بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، الذي فسخ عقده من جانب واحد، فضلا عن قدرة اللاعب الدولي على اللعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيسر ولاعب الوسط.

جدير بالذكر أن عمر جابر أحد أبرز لاعبي الزمالك المقربين من جماهير القلعة البيضاء، ويعد أحد كباتن الفريق الحالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بعد تزاحم الناس.. "التموين" تزف خبر سار للمواطنين بشأن السلع

منذ حوالي 7 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ يوم

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

مجدي قفشة يكشف عن إقناعة لنجم بيراميدز بالانتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة المتحدث باسم "الوزراء" للقطاع الخاص بشأن تقليل العمالة

منذ حوالي 3 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 13 ساعة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة أول مدرب متأثرًا بفيروس كورونا

منذ ساعة

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ميركاتو صيفي ساخن للأندية المصرية.. تعرف على أبرز هذه الصفقات

رئيس الزمالك يحدد بديل "أوباما" أمام بيراميدز

الزمالك يطلب عمر جابر من بيراميدز بشكل رسمي

محاولات زملكاوية لإقناع عمر جابر بتعديل عقده

الصفقات تتوالى.. الزمالك يحسم كبري صفقاته الصيفية

اخبار الزمالك اليوم الاثنين ٢٨ أكتوبر.. حقيقة إقالة ميتشو وتحديد موعد وصول الصفقة الإفريقية المميزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

02:59 ص

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

05:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status