الزمالك يسعى لاستعادة قائده من بيرامديز في الميركاتو الصيفي

اقترب نادي الزمالك من استعادة نجم الفريق،الذي انتقل إلى نادي بيراميدز مؤخرا، لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر مجلس إدارة الزمالك على ضم عمر جابر لاعب بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأبيض مفاوضاته مع إدارة بيراميدز خلال الفترة القادمة.

وعلم "الفجر الرياضي" أنه تم إبلاغ عمر جابر برغبة الأبيض في التعاقد معه، على أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع إدارة ناديه عقب الانتهاء من المشوار الأفريقي.

ويعاني الزمالك من أزمة في الجبهة اليمنى مؤخرا بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، الذي فسخ عقده من جانب واحد، فضلا عن قدرة اللاعب الدولي على اللعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيسر ولاعب الوسط.

جدير بالذكر أن عمر جابر أحد أبرز لاعبي الزمالك المقربين من جماهير القلعة البيضاء، ويعد أحد كباتن الفريق الحالي.