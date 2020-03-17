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صلاح محسن يخرج عن صمته ويكشف سبب رحيله عن الأهلي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:57 ص
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صلاح محسن
صلاح محسن
هيثم موسى
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كشف صلاح محسن مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي المعار إلى نادي سموحه عن السبب الحقيقة وراء رحيله من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.

وأكد صلاح محسن على أنه لم يرحل عن القلعة الحمراء بسبب أزمة مع مدرب أو وجود مشكلة داخل النادي.

وقال محسن في إعلامية ، إن إدارة الأهلي كانت رافضة لفكرة رحيله إلى سموحة، مشيرا إلى أن المدرب رينيه فايلر كان متمسك به وحاول اقناعه بالاستمرار مع الأهلي، لكن قراره كان الانتقال إلى سموحة للبحث عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

و قررصلاح محسن الرحيل لسموحة للتواجد بشكل أساسي مع الفريق ليعود بعدها لصفوف المنتخب الأول ويكون قريبا من المشاركة ايضا مع المنتخب الأولمبي.

واختتم :" شاركت مع شوقي غريب في أمم أفريقيا تحت 23 في مركز غير مركزي الأساسي".

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