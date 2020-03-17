Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف استقبلت دنيا بطمة قرار حبس شقيقتها (صور)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

نشرت الفنانة دنيا بطمة، صورة عبر خاصية أستوري عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، متضمة عبارة never give up أي "لا تيأس أبداً".

كلمات بطمة عبارة عن رسالة ضمنية تعني أنها ما زالت مؤمنة ببراءتها وشقيقتها ابتسام من الاتهامات برغم إلقاء القبض على الأخيرة وإبقائها قيد الاحتجاز.

وفي منشور آخر، وضعت النجمة المغربية صورة تتضمن آية من سورة إبراهيم في القرآن الكريم، جاء فيها "ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار".

المنشور رسالة مباشرة لمنتقديها ومن يتعمدون نشر الأكاذيب والشائعات حولها، خاصة مع تلميح البعض بأنه سيتم قريباً اتخاذ قرار بسجنها أيضاً مثل شقيقتها.



كيف استقبلت دنيا بطمة قرار حبس شقيقتها (صور)
كيف استقبلت دنيا بطمة قرار حبس شقيقتها (صور)
كيف استقبلت دنيا بطمة قرار حبس شقيقتها (صور)
كيف استقبلت دنيا بطمة قرار حبس شقيقتها (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تزاحم الناس.. "التموين" تزف خبر سار للمواطنين بشأن السلع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مجدي قفشة يكشف عن إقناعة لنجم بيراميدز بالانتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة

منذ حوالي 13 ساعة

خناقة بين رمضان صبحي ونجم الأهلي.. وقرار سريع من فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة أول مدرب متأثرًا بفيروس كورونا

منذ ساعة

رسالة المتحدث باسم "الوزراء" للقطاع الخاص بشأن تقليل العمالة

منذ حوالي 3 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

منذ ساعتين و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

12:57 ص

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

02:59 ص

حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

05:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status