كيف استقبلت دنيا بطمة قرار حبس شقيقتها (صور)

نشرت الفنانة دنيا بطمة، صورة عبر خاصية أستوري عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، متضمة عبارة never give up أي "لا تيأس أبداً".

كلمات بطمة عبارة عن رسالة ضمنية تعني أنها ما زالت مؤمنة ببراءتها وشقيقتها ابتسام من الاتهامات برغم إلقاء القبض على الأخيرة وإبقائها قيد الاحتجاز.

وفي منشور آخر، وضعت النجمة المغربية صورة تتضمن آية من سورة إبراهيم في القرآن الكريم، جاء فيها "ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار".





المنشور رسالة مباشرة لمنتقديها ومن يتعمدون نشر الأكاذيب والشائعات حولها، خاصة مع تلميح البعض بأنه سيتم قريباً اتخاذ قرار بسجنها أيضاً مثل شقيقتها.



