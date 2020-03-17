عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

كشف نجم الفريق الأول بالنادي المصري البورسعيدي حقيقة توقيعه لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ونفى كريم العراقي، الظهير الأيسر لفريق المصري ومنتخب مصر الأولمبي، توقيعه على عقود انضمامه سواء للنادي الأهلي أو الزمالك.

وقال كريم العراقي في تصريحات إعلامية :"لم أوقع على عقود رسمية للأهلي أو الزمالك كما أشيع، وإذا وقعت سأعلن بمنتهى الشفافية".

وأضاف: "أنا لاعب محترف، ولا أمانع الانتقال لأي ناد، ولكن لابد من احترام وتقدير النادي الذي تربيت بداخله، لذلك لن أرحل عن المصري إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس الإدارة".

وتابع: "مستحيل أن أوقع لناد آخر، عقدي مع المصري ينتهي بعد موسمين، لذا مستمر مع الفريق".

وواصل: "تلقيت عرضًا خارجيًا في أوروبا في يناير الماضي، وتم رفضه من قبل مسؤولو النادي بداعي الحاجة لخدماتي، وأحترمت ذلك القرار بكل تأكيد".