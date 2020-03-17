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مارسيل خليفة وسعاد ماسي يغنيان للحب والحياة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:56 ص
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بوابة الفجر
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استضاف مسرح المجاز بالشارقة يوم الجمعة، 13 مارس 2020، في ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني محمود درويش الفنان اللبناني الكبير مارسيل خليفة، والفنانة الجزائرية سعاد ماسي في حفل غنائي مميّزز

الحفل يأتي ضمن الموسم الجديد لأمسيات "هلا بالمجاز" التي يستضيفها المسرح، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة.

واستهلّت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي الحفل بوقوفها الأول على خشبة مسرح المجاز، حيث قدّمت للجمهور تحيّة من بلادها بأغنية "أمنية" من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان الأغنية ذاتها، لتبدأ بعدها سهرة استثنائية غلّفتها بصوتها العذب وموسيقاها الهادئةز

وغنت الفنانة أغنية "حياتي"، التي أتبعتها بأغنية "داب" بلهجتها الجزائرية، لتتحف الجمهور بعدها بأغنيتها "كل يوم" ذات الإيقاعات السريعة والممتزجة بالفلكلور الغنائي الجزائري.



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