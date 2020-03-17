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عاجل..اتحاد الكرة يكشف أمر خطير بشأن المحترفين المصريين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:21 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الصو
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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خطابًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، بشأن اللاعبين المحترفين بالدوريات الخارجية.

وأكد الفيفا للاتحاد المصري في خطابه، بأنه يحق للاعبين المحترفين الامتناع عن حضور المعسكرات الوطنية، دون توقيع أي عقوبات عليهم أو على أنديتهم.

وأضاف الخطاب، أن القرار جاء كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره داخل الملاعب بعد توقف أغلب دوريات العالم بسببه.

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة "كاف" تأجيل مباراتى المنتخب المصرى وتوجو، المحدد لهما يوم الـ26 و31 من مارس الجارى، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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اليو احترازي

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