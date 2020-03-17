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حالة من الغضب تجتاح تشيلسي بسب كسر نجم الفريق للحجر الصحي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:10 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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شهدت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، حالة من الغضب بين المسؤولين تجاه نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية بسبب كسره قواعد الحجر الصحي.

وكشفت صحيفة "ميرور البريطانية"، عن أن ماسون ماونت لاعب الفريق، أشعل الغضب في قلعة البلوز، بعدما انتهك قرارات الحجر الصحي التي يخضع لها لاعبي الفريق، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن تشيلسي عن إصابة هودسون أودوي لاعب الفريق بفيروس كورونا المستجد، لذلك تم التنبيه على جميع اللاعبين بالاستقرار داخل منازلهم تحت الحجر الصحي.

وأضافت الصحيفة، أن ماونت شوهد برفقة ديكلان رايس لاعب وست هام، في مركز ترينت بارك لكرة القدم، أمس الأحد.

ومن جانبه قال متحدث بإسم تشيلسي، أن النادي قد ذكر ماونت بمسئولياته، على الجانب الأخر ترى إدارة وست هام أن رايس لم يرتكب أي خطأ.

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