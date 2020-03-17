سيميوني يرغب في التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان

أوضحت تقارير صحفية، أن هناك احتمالية لعودة نجم إنتر ميلان الإيطالي، إلى بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إلى أن التشيلي أليكسيس سانشيز قد يعود إلى إسبانيا من جديد، بمجرد نهاية فترة إعارته مع إنتر ميلان.

وكان "سانشيز" قد انضم لصفوف إنتر ميلان في الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من مانشستر يونايتد.

وكشفت الصحيفة، عن رغبة دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في التعاقد مع سانشيز، خاصة وأن اللاعب التشيلي عمل تحت قيادته من قبل، عندما كان مدربًا لنادي ريفر بليت الأرجنتيني عام 2008.

ولم يتمكن سانشيز من حجز مكان أساسي بتشكيلة إنتر ميلان تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، حيث شارك في 15 مباراة بمختلف البطولات بواقع 596 دقيقة، وسجل هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن جميع الدوريات الكبرى متوقفة في الفترة الحجالية، بعدما تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".