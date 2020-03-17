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رسالة تحذير من توم هانكس للمواطنين داخل حجره الصحي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:49 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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نشر الممثل الهوليوودي الشهير توم هانكس، تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر شكر فيها كل من ساعده لتخطي هذه المرحلة الصعبة من حياته وحياة زوجته، في الحجر الصحي بعد إعلان إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

وأرفق التغريدة بالعلم الأسترالي في إشارة منهم إلى أنه قصد بالمساعدين الكادر الطبي الأسترالي الذي يعتني به وبزوجته وهما في الحجر الصحي.

كما طالب هانكس من الجميع الاعتناء بأنفسهم وبمن حولهم.

وجاء في التغريدة التي كتبت باللغة الإنجليزية: "شكرا للمساعدين.. دعونا نعتني بأنفسنا وبعضنا البعض. هانكس".

يشار إلى أن النجم الأميركي توم هانكس كان دعا قبل أيام إلى اتباع توصيات المختصين.

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