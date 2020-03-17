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مزاد أندية أوروبا على ضم نجم فنربخشة التركي في الصيف

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:58 ص
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بوابة الفجر
على خلاف
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تحدثت تقارير صحفية بريطانية، مساء اليوم الاثنين عن وجود صراع قوي بين أندية أوروبا بضم اللاعب عمر بياز نجم وسط فريق فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

صراع ضم عمر بياز في الصيف

وذكرت صحيفة " إكسبريس " البريطانية، أن اللاعب عمر بياز نجم وسط فريق فنربخشة التركي سيكون صراعاً مرتقبا بين أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد في الصيف من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ16 عاماً.

من هوا عمر بياز ؟

وأشارت الصحيفة البريطانية الى أن عمر بياز هو من خريجي فريق فنربخشة التركي وتم تصعيده الى الفريق الاول هذا العام، ولكن لم يلعب أي مباراة حتى الآن مع كبار الفريق.

مشاركات عمر بياز في الدوري التركي

لعب نجم وسط فريق فنربخشة التركي خلال هذا الموسم 19 مباراة ،سجل هدفين مع فريق تحت سن الـ19 عاماً حيث الاعب إحدى المواهب الصاعدة بقوة.

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