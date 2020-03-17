إيرادات خيالية لفيلم "Onward" حول العالم





نجح فيلم الأنيمشن، "Onward"، من إنتاج شركتى Disney / Pixar. في تحقيق إيرادات خيالية حول العالم.





إيرادات الفيلم وصلت إلى نحو 101 مليون دولار أمريكي.





تدور أحداث "Onward" حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.





بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.



