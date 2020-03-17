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ريال مدريد ينصب شباكه لاصطياد نبيل فقير في الصيف

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:29 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الاثنين عن رغبة فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم الفرنسي نبيل فقير لاعب فريق ريال بيتيس في الصيف المقبل.

رغبة ريال مدريد في ضم نبيل فقير

وذكرت شبكة "لي 10 سبورت" الفرنسية أن النادي الملكي يمتلك رغبة قوية في ضم الاعب الفرنسي الموهوب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بعد إهتمام مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بضم لاعب ريال بيتيس.

نبيل فقير ليست رغبة ريال مدريد فقط

وتابعت الشبكة الفرنسية أن النجم الفرنسي نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس ليس اهتمام ريال مدريد فحسب وانما تضع أندية ليفربول، وآرسنال، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي على الاعب الشاب من أجل التعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تعاقد ريال بيتيس مع نبيل فقير

من الجدير بالذكر أن النجم الفرنسي الجزائري الأصل نبيل فقير إنتقل إلى فريقه الحالي ريال بيتيس في الصيف الماضي قادماً من نادي أوليمبيك ليون، حيث قدم اللاعب مستويات فنية رائعة مع الفريق مما جعله محك أنظار كبار أندية أوروبا.

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