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سيتيين يوجه رسالة لجماهير إسبانيا بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:27 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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وجه كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة رسالة إلى جماهير إسبانيا طالبهم فيها باحترام قواعد الحظر المفروضة من السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال سيتين عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "أنا هنا جالس على الأريكة بالمنزل رغم أنني كنت أود أن أذهب إلى العمل أو أدرب ككل يوم. الآن لدينا توصيات يجب علينا إتباعها وتجبرنا على التحلي بالمسئولية الشديدة".

واختتم سيتيين حديثه قائلا : "فكر في الخطر الذي تمثله على الكثير من الأشخاص وعلى نفسك وعلى بقية الآخرين. ولذلك فلتبق في منزلك".

وذكرت تقارير صحفية عالمية مؤخرًا أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.

ونوهت التقارير الصحفية أنه مازالت كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والسودان والإمارات وقطر وعُمان والبحرين وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في معظم الدول الأفريقية.

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